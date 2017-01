Pape: Dømte skal ikke færdes steder de begik kriminalitet

Det mener regeringen, som vil knække mønstret med bandepakken "Bander bag tremmer". Justitsminister Søren Pape (K) fremhæver, at pakken vil tage et "alternativt" og "vidtgående" våben i brug.

Det skriver Berlingske.

Ud over fængselsstraffen for hård kriminalitet som grov vold skal rockere og bandemedlemmer kunne idømmes et forbud mod at vise sig i områder, som de har belastet med kriminalitet. Det kan være bydele eller hele byer.

Brydes forbuddet, skal det udløse fængselsstraf.

- For hvad nytter det, at de har siddet et, to, tre år i fængsel, hvis de går tilbage til de samme områder og tror, at de skal styre dem som små konger - eller kongens hjælper, siger Søren Pape til Berlingske.

- Derfor siger vi, at de skal få denne dom oveni. Der kan være steder på Nørrebro, dele af Vollsmose eller andre steder, hvor man simpelthen ikke kan færdes, fortsætter han.

Enhedslistens Rune Lund mener, at forslaget er dybt problematisk:

- Det her er en dobbeltstraf, hvor man laver en kraftig indskrænkning af helt grundlæggende rettigheder for folk, der ellers har udstået deres straf.

- Det er et voldsomt indgreb i forsamlingsfriheden og simpelthen muligheden for at leve et liv, og derfor er vi helt derude, hvor jeg har svært ved at se, at man kan undgå en konflikt med Grundloven og menneskerettighederne, siger han til Berlingske.

Ifølge Jacob Mchangama, der er direktør i den juridiske tænketank Justitia, udgør forslaget et indgreb i bevægelsesfriheden. Om det så også er et problematisk indgreb, vil i hans øjne afhænge af den konkrete udformning.

- Jo længere og mere geografisk omfattende, forbuddet er, jo mere skal der til, før det er menneskeretligt holdbart, siger Jacob Mchangama til avisen.