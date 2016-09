Palæstinenser udvises af Danmark for svindel med rejser

Sammen med to andre blev Ali Hassan Said Abu Samra tiltalt for at have ført Atlantis Rejser, Apollo Rejser, Primo Tours og andre rejsearrangører bag lyset.

Samlet set skete det mere end 70 gange.

Ved hjælp af oplysninger fra stjålne udenlandske kreditkort blev der købt rejser til adskillige eksotiske destinationer.

Rejserne og diverse gavekort blev derefter solgt videre af den nu dømte og de to andre mænd.

Den 33-årige havde anket byrettens dom, men det fik han altså ikke noget ud af.