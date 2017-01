Et udkast til et nyt byområde ved Vesterport Station

Palads-biografen i København er truet af nedrivning

Det skal give plads til en række boliger, kontorer og en helt ny biograf, ligesom der skal etableres parkeringspladser.

Det er i første omgang Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg samt økonomiudvalget, der skal tage stilling til forslaget.

Politikerne har modtaget en indstilling fra forvaltningen, som anbefaler, at projektet ændres på en række punkter.

Blandt andet mener forvaltningen, at byggeriet er for højt og for omfattende, og så foreslår den også, at Palads-bygningen bevares "på grund af dens identitetsskabende karakter og af hensyn til at sikre historiske spor i byen".

- Forvaltningerne vurderer, at det aktuelle projektforslag ikke retfærdiggør en nedrivning af Palads, idet der i forslaget ikke ses en forbedring af byrummet omkring Axeltorv eller andet, der taler for en nedrivning, hedder det i indstillingen.

Af den fremgår det også, at Nordisk Film - der ejer grunden og biografbygningen - vurderer, at ejendommen på lidt længere sigt ikke er egnet til at rumme en moderne biograf.

Teknik- og Miljøudvalget skal på sit kommende møde 6. februar tage stilling til forslaget og til forvaltningens indstilling om, at projektet ændres på en række punkter, før der arbejdes videre med det.