Pædofilisag: Anklager vil veksle fængsel til forvaring

Også organisationen Red Barnet udtrykte undren over, at den dømte - Torben Kjærhus Larsen - kunne slippe med seks års fængsel, når han var tiltalt for overgreb og medvirken til overgreb mod børn over hele verden.

En af årsagerne til, at det gik, som det gik, var, at den tiltalte blev frifundet i en af sagens hovedforhold.

Retten fandt, at der ikke var ført tilstrækkelig bevis for anklagen om, at den tiltalte var taget til Rumænien med den hensigt at købe et spædbarn som sexslave.

Anklagemyndigheden ankede dommen, og nu kører ankesagen ved Vestre Landsret i Viborg.

Der er ikke kommet nye beviser, der underbygger anklagen om, at den nu 49-årige randrusianer forsøgte at købe et rumænsk spædbarn.

Men senioranklager Dorte Amtoft Sørensen fra Statsadvokaten i Viborg håber, at landsretten vil anlægge en anden vurdering af det eksisterende bevismateriale end byretten.

- Man rejser ikke tiltale, hvis man ikke tror på, det kan føre til domfældelse. Så vi vil gerne have landsretten til at kigge på bevisførelsen igen, siger Dorte Amtoft Sørensen.

Anklagen om at købe et spædbarn i Rumænien bygger på en korrespondance mellem to af den tiltaltes venner. Den tiltalte har afvist anklagen og sagt, at det bare var "pralesnak".

Mens anklageren således går efter en strengere straf, går forsvareren omvendt efter en formildelse.

Torben Kjærhus Larsen blev dømt for medvirken til overgreb på børn i kraft af sin rolle som administrator på to pædofile netværk.

Her var kravet, at man - hvis man ønskede at forblive inde i varmen - løbende skulle bidrage med nye børnepornografiske billeder eller videoer.

Men ifølge den tiltaltes nye forsvarer, advokat Mikkel Cramer, er det alt for vidtgående at dømme den tiltalte for medvirken til overgreb på distancen.

- Man har fra anklagemyndighedens side tiltalt min klient for medvirken til konkrete overgreb, selv om vi taler om ukendte gerningsmænd, der på ukendte steder har begået overgreb over for ukendte børn.

- Vi anfægter, at straffelovens begreb om medvirken kan omfatte sådanne tilfælde, siger Mikkel Cramer.

Landsretten har afsat 17 retsdage til at behandle ankesagen, og der ventes at falde dom 30. september.