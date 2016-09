Pædofilianklaget mand forlader retten under procedure

Det gav dommeren lov til, og herefter blev den tiltalte eskorteret af to betjente til sin celle i arresten.

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i juni 2014.

- Det hele blev pludselig for meget for ham, siger forsvareren til Ritzau.

Han regner med, at hans klient er frisk igen torsdag, når det er forsvarerens tur til at procedere.

Anklager Dorte Sørensen har procederet sagen siden onsdag morgen.

Hun mener, at landsretten bør skærpe dommen fra marts i Retten i Randers.

Her blev Torben Kjærhus Larsen idømt seks års fængsel for seksuelle krænkelser af fire navngivne børn fra Randers og medvirken til overgreb mod flere børn verden over.

Den tiltalte har erkendt sig skyldig i besiddelse af børnepornografisk materiale.

Men han nægter at have medvirket til overgreb mod børn ved at have været administrator for to pædofile netværk på internettet.