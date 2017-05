Pædofil i Højesteret: Jeg har en beskidt drift

- Jeg har erkendt, at jeg har en beskidt drift. Jeg har ladet mig rive med, jeg har truffet dårlige valg og jeg har gjort folk ondt. Jeg vil tage min straf som en mand, siger han i retsmødet.

Her kræver en anklager, at han dømmes til forvaring, som nogle betegner som lovens strengeste straf. Vestre Landsrets dom fra sidste efterår på fængsel i syv år bør altså skærpes, lyder kravet.

- Det er ubegribeligt kynisk det, der er foregået, siger anklageren, vicestatsadvokat Eva Rønne, om Torben Kjærhus Larsens pædofile gerninger.

Han er blevet fundet skyldig i at have begået seksuelle krænkelser mod fire børn i perioden 2008-2009.

Derudover har han spillet en nøglerolle i to pædofile netværk på internettet kaldet "Hoarders Hell" og "The Love Zone".

På de to netværk skulle brugerne løbende indsende selvproduceret børnepornografisk materiale, der var nyt og/eller sjældent for at beholde adgangen til andres materiale.

I kraft af sin rolle blev han fundet skyldig i at have medvirket til, at flere personer begik seksuelle overgreb mod adskillige børn under 12 år. Han var anstifter af de andres forbrydelser, påpeger anklageren.

Men det har han svært ved at forstå.

- Det kom bag på mig, at jeg er blevet sigtet, tiltalt og dømt for andres overgreb. Dem, der producerer, gør det for deres egen skyld, siger han.

I en mentalerklæring beskrives han som ansvarsfralæggende, og han er farlig, netop fordi han dyrker sin identitet som pædofil, lyder konklusionen. De sagkyndige i Retslægerådet har anbefalet forvaring, men såvel Retten i Randers som Vestre Landsret sagde nej.

Forvaring er indespærring på ubestemt tid og bruges kun i en håndfuld sager om året. Og den dømtes forsvarer har et helt andet bud på en straf. Nemlig fængsel i fem år.

- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at en enig landsret vil blive tilsidesat af Højesteret, siger advokat Klaus Ewald.

Dommen afsiges torsdag 18. maj.