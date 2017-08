Pædagoger: Bevægelse i folkeskolen står stille

Politiken Skoleliv refererer undersøgelsen, der viser, at under halvdelen af pædagogerne - 44 procent - er helt eller delvis enige i, at børnene får 45 minutters daglig bevægelse i skoletiden.

Det står sløjt til med at opfylde kravet om bevægelse i skoletiden. Det viser en ny undersøgelse fra pædagogernes fagforbund Bupl.

Det var stort set samme billede, da Bupl i 2016 gennemførte en tilsvarende undersøgelse.

Dengang vurderede 47 procent af pædagogerne, at børnene fik de tre kvarters bevægelse om dagen.

- Det er et tilbageskridt, når det viser sig, at bevægelsen står helt stille. Det viser med al tydelighed, hvor presset folkeskolen er, siger Elisa Bergmann, formand for Bupl, til Politiken Skoleliv.

Bevægelse i skoletiden var netop et af slagnumrene, da skolereformen blev vedtaget.

Formanden for landets skoleledere, Claus Hjortdal, mener, det er op til medarbejderne, herunder pædagogerne, at tage et medansvar.

- Hvis der er enighed om, at børnene får for lidt motion, kunne de jo tage børnene med ud og få motioneret. Det tror jeg ikke, at hverken børnene eller skoleledelsen ville være modstandere af, siger han.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) slår dog fast, at det er skolelederens ansvar.

- Det er skolelederens ansvar at få det planlagt. Det er umuligt for den enkelte pædagog eller lærer at gennemskue, hvad de andre laver i de andre timer, siger hun til Politiken Skoleliv.