Pædagog havde børneporno på sin computer

Manden var også tiltalt for blufærdighedskrænkelse, men det forhold blev han frifundet for.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for, at manden havde optaget upassende videoklip og taget billeder af børnene på fritidshjemmet i Brønshøj.

Men retten mente ikke, at anklagemyndigheden kunne bevise, at det netop var den 33-årige, der havde taget billederne af børnene på fritidshjemmet.

Han har nu 14 dage til at beslutte sig for, om han vil anke byrettens afgørelse eller ej.

Den 33-årige forklarede onsdag i retten, at han ikke ved, hvordan børnepornoen er endt på hans computer.

- Jeg ved ikke, hvordan det er havnet der. Jeg aner det virkelig ikke.

- Jeg har ingen seksuelle interesser i børn eller teenagere. Det er udelukkende voksne, lød det.

Helt konkret er han blevet dømt for at have været i besiddelse af over ti filmsekvenser og knap 30 stødende billeder.

Sagen stammer helt tilbage til 2014. Den kom til at rulle, da Rigspolitiets Cyber Crime Center (NC3) fik en anmeldelse fra Google om, at en dansk borger havde lagt et børnepornografisk billede op på Googles billedtjeneste.

Da mandens arbejdsgiver hørte om sagen, blev medarbejderen bortvist med det samme.

De 20 dages betinget fængsel var noget under, hvad anklagemyndigheden havde krævet.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen havde nedlagt påstand om 50 dages ubetinget fængsel, såfremt den 33-årige blev dømt for begge forhold.

Onsdagens dom betyder også, at han ikke må arbejde med børn under 18 år i tre år fra endelig dom. Og det vil i givet fald være i landsretten, hvis han vælger at anke byrettens dom.