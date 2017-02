Der blev lagt blomster ved Krudttønden i dagene, efter at den 55-årig filminstruktør Finn Nørgaard blev skuddræbt ved et terrorangreb. Arkiv.

Pårørende til terrordræbt instruktør uddeler pris

I år uddeles prisen til initiativet Fritidsakademiet, som forsøger at få unge på kanten af samfundet væk fra gaden og ind i fællesskabet ved at gøre dem jobparate. Sammen med prisen uddeles også et etårigt arbejdslegat på 50.000 kroner.

På årsdagen for skudattentatet i København, hvor filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan blev dræbt i 2015, uddeler Finn Nørgaard Foreningen for anden gang en velgørenhedspris.

- Vi er enormt glade og stolte over prisen, udtaler den daglige leder af Fritidsakademiet, Mudi Jarkass.

- Vi vil gerne fortsætte med at gøre endnu flere unge gode til at arbejde, og vi håber, at vi med prisen kan få styrket samarbejdet med virksomheder, der også ønsker at gøre en forskel for udsatte unge, siger han i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun Fritidsakademiet, som bliver belønnet for at gøre et godt stykke arbejde for unge. Også initiativet Amal Hayat Danmark får et arbejdslegat på 50.000 kroner.

Pengene skal bruges til at opbygge en telefonrådgivning for familie og pårørende til unge, der er radikaliserede eller i fare for at blive radikaliserede.

Sidste års modtagere af Finn Nørgaard Prisen, non-profit organisationen Street Society, får også et beløb på 40.000 kroner. Street Society arbejder med fællesskaber for udsatte unge gennem gadeidræt.

Foreningen er blevet stiftet af Finn Nørgaards familie og hans nærmeste venner, efter at han blev dræbt at gerningsmanden Omar el-Hussein under angrebet på Krudttønden.

Angrebet fandt sted for to år siden. Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran den jødiske synagoge i Krystalgade i København. Her blev Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, dræbt.