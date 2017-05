På besøg i Israel bakker Samuelsen op om tostatsløsning

Onsdag har udenrigsministeren holdt møde med den israelske præsident, Reuven Rivlin, hvor han slog fast, at Danmark bakker op om en tostatsløsning.

- Formålet er dels at understrege, at Danmark er en ven af Israel - det vil vi fortsat være, siger Anders Samuelsen.

- Vi bakker op om en tostatsløsning, fordi Israel har ret til at leve i fred i et kompliceret område. Vi anerkender, at de er i en meget ekstrem situation sikkerhedspolitisk.

Tostatsløsningen, som indebærer et selvstændigt Palæstina og et selvstændigt Israel, er genstand for fortsat diskussion og forhandling.

Senere onsdag skal udenrigsministeren mødes med premierminister Benjamin Netanyahu, inden han torsdag mødes med den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas.

Mandag lander Donald Trump så i Israel. Anders Samuelsen regner med, at præsidenten først og fremmest vil samle indtryk uden at drage nogle egentlige konklusioner på forholdet mellem israelerne og palæstinenserne.

Donald Trump har dog tidligere udtalt, at han støtter fred i Mellemøsten. Men ikke nødvendigvis gennem en tostatsløsning, som USA ellers historisk har bakket op om.

- Man skal huske på, at der bliver sagt nogle ting i en valgkamp. Det gjorde der i forhold til Rusland, Mellemøsten generelt og til Nato.

- Det er en ny situation med Trump i spidsen. Der er mange ting, administrationen ser mere nuanceret på, end den gjorde tidligere, siger Samuelsen, som er fortrøstningsfuld.

- Lad os nu se. Jeg er helt overbevist om, at en tostatsløsning er den rigtige løsning. Det er der helt enighed om, og det er det europæiske spor.