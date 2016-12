Med baggrund i Telia og Telenors opgørelser er det for første gang muligt at beregne, hvor mange PET aflytter. Det drejede sig i 2015 om cirka 2200 personer, skriver Ingeniøren.

PET aflytter konstant knap 1000 danskeres mobiltelefoner

PET selv holder sine arbejdsmetoder helt tæt til kroppen og giver ingen som helst data om, hvor mange danskere der er i tjenestens søgelys.

Rigsadvokaten udarbejder imidlertid en opgørelse, der viser, hvor mange gange det almindelige politi får en dommerkendelse til at foretage et indgreb i meddelelseshemmeligheden, herunder telefonaflytninger. Det skete sidste år i 3110 tilfælde.

Ifølge statistikken er der godt to indgreb per mistænkt, fordi kriminelle typisk har flere telefoner og internetabonnementer. Således blev knap 1400 danskere sidste år aflyttet af politiet.

Med baggrund i Telia og Telenors opgørelser er det for første gang muligt at beregne, hvor mange PET aflytter. Det drejede sig i 2015 om cirka 2200 personer.

PET aflytter altså mere end en halv gange flere danskere end resten af politiet tilsammen, skriver Ingeniøren.

En gennemsnitlig aflytning varer cirka fem måneder. Det svarer til, at PET konstant aflytter knap 1000 danskere.

Formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, påpeger, at USA trods en befolkning, der er mere end 50 gange større, har nogenlunde samme antal telefonaflytninger som Danmark.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, så er der væsentligt flere aflytninger i Danmark end i USA. Og der kommer relativt få domme ud af det, siger han til Ingeniøren.

- At nogen sidder og lytter med på din samtale er et alvorligt indgreb i meddelelseshemmeligheden.

Hos Telekommunikationsindustrien påpeger direktør Jakob Willer, at teleselskaberne offentliggør efterretningstjenestens aflytning for at skabe transparens over for kunderne.

Han mener, at Ingeniørens estimater giver anledning til at overveje, om ikke myndighederne selv burde skabe det overblik.