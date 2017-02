Analytikerne i Center for Terroranalyse mener, at den mest sandsynlige form for terror i Danmark vil være simple angreb, som udføres med lettilgængelige midler og efter kort planlægning.

PET advarer: Falske nyheder kan føre til terrorlignende vold

Sådan lyder det i vurderingen af terrortruslen i Danmark fra Center for Terroranalyse (CTA) under Politiets Efterretningstjeneste. Den er offentliggjort tirsdag.

Usande informationer og falske nyheder, som bliver spredt på de sociale medier, kan påvirke psykisk uligevægtige personer så meget, at de risikerer at begå vold med karakter af en terrorhandling.

Jan Birkemose, journalist, medieanalytiker og indehaver af medietrends.dk, som beskæftiger sig med tendenser i mediebranchen, kalder spredningen af falske nyheder for et kæmpe problem.

Han vurderer, at de kan være med til at sætte gang i nogle stemninger, som bliver forstærket af misinformationer. Det kan påvirke svage sjæle.

- Jeg kan sagtens se for mig, hvordan falske nyheder kan igangsætte en følelse, som får et ekstra twist, når man ikke skal forholde sig til sandheden. Det kan selvfølgelig påvirke både psykisk ligevægtige og uligevægtige, siger Jan Birkemose.

- Falske nyheder er et kæmpe problem. Man kan ikke bare isolere problemet til den falske nyhed alene. De ødelægger vores generelle tillid til informationer, så sande nyheder faktisk også risikerer at miste troværdighed, siger han.

Sociale medier bruges også til at fremsætte truende og fjendtlige bemærkninger. Men "hovedparten af disse ytringer fører ikke til konkret angrebsplanlægning", lyder det i terrorrapporten.

I kølvandet på den amerikanske præsidentvalgkamp er der kommet ekstra fokus på delingen af falske nyheder.

Facebook er blevet stærkt kritiseret for ikke at gøre nok for at forhindre, at de falske oplysninger blev delt og udbredt op til valget.

- Når selv USA's præsident fuldstændig notorisk og med fuldt overlæg spreder falske nyheder, ender vi i en situation, hvor ingen kan stole på noget som helst. Heller ikke alt det sande, som for eksempel Ritzau skriver, siger Jan Birkemose

Analytikerne i CTA mener, at den mest sandsynlige form for terror i Danmark vil være simple angreb, som udføres med lettilgængelige midler og efter kort planlægning.

Her tænker man på angreb, hvor der bruges stikvåben, skydevåben, bomber - "eller andre forhåndenværende midler."

Overordnet bedømmes terrortruslen mod Danmark som alvorlig. En lignende konklusion kunne læses i den foregående vurdering, som blev udsendt i april sidste år.