PET: Sag om omstridt bog i Højesteret ændrer intet

Og det er uanset, at Højesteret skal behandle spørgsmålet, om hvorvidt forbuddet mod at bringe indhold fra bogen var stilet mod de rette og eventuelt kan omgøre landsrettens kendelse.

Politiets Efterretningstjeneste mener, at der kan straffes for overtrædelse af forbuddet mod at offentliggøre bogen "Syv år for PET".

Det siger PET i en skriftlig kommentar til Ritzau.

PET har stævnet JP/Politikens Hus og Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, for at have overtrådt et forbud ved at offentliggøre den omstridte bog i et særtillæg.

I den private straffesag kræver PET koncernen idømt en bøde på mindst 15 millioner kroner, og chefredaktøren idømt fire måneders fængsel.

JP/Politikens Hus har af Procesbevillingsnævnet fået tilladelse til at kære en del af sagen, så Højesteret skal tage stilling til, om forbuddet mod at bringe indhold fra bogen var stilet mod rette adressat.

Forbuddet var stilet mod mediekoncernen og dens direktion, ikke mod chefredaktøren.

Christian Jensen er af den opfattelse, at der aldrig har været udstedt et forbud stilet til ham eller Politiken. Derfor har han bedt om at få sagen udsat, til Højesteret har taget stilling til det spørgsmål.

- Det er helt afgørende at finde ud af, hvem den rette adressat for forbuddet er, siger Christian Jensen til politiken.dk.

PET er bekendt med, at Højesteret skal behandle det spørgsmål, men mener ikke, at det ændrer noget for stævningen.

- Det er PET's opfattelse, at der kan straffes for overtrædelse af forbuddet mod at offentliggøre bogen, uanset om Højesteret eventuelt måtte omgøre landsrettens kendelse, skriver PET i sin kommentar.

Efterretningstjenesten ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, med henvisning til at den er indbragt for domstolene og skal behandles der.