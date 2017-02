En person med et BMI på mellem 35 og 40 i gennemsnit har plejeomkostninger for 32.000 kroner. Hvert ny BMI-point koster yderligere 1000 kroner om året.

Overvægtiges ekstra kilo tynder ud i statskassen

Der er mange penge at spare for samfundet ved at sikre, at overvægtige kan få effektiv hjælp til at tabe sig.

Derfor kan det i kroner og øre betale sig for samfundet at hjælpe de svært overvægtige med at tabe sig, lyder det i en rapport fra Kora, som er udarbejdet for Novo Nordisk.

De borgere med for meget sul på kroppen er en stor ekstraudgift for staten.

- Vores analyser viser, at når man runder et BMI på 30, så stiger samfundsomkostningerne med tre procent for hvert BMI-point, forklarer Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi og programleder for sundhed i Kora.

Undersøgelsen har vist, at en person med et BMI på mellem 35 og 40 i gennemsnit har plejeomkostninger for 32.000 kroner årligt. Hvert ny BMI-point koster yderligere 1000 kroner om året.

BMI er en forkortelse for Body Mass Index, som er en matematisk formel, der bruges til at udregne under- og overvægt hos mennesker.

Den nye viden giver samfundet en god grund til at hjælpe overvægtige mennesker, mener Jakob Kjellberg.

- Resultatet fortæller os, at hvert BMI-point tæller i behandlingen af svært overvægtige, siger han.

- Der er et betydeligt økonomisk potentiale ved at hjælpe personer med et BMI over 30 med at tabe sig og holde en stabil vægt, fordi det er til gavn for både den enkelte og samfundet.

Overlæge og professor på Institut for Ernæring & Idræt på Københavns Universitet Jens Meldgaard Bruun, pointerer, at der bør sættes ind tidligere i behandlingen af svært overvægtige.

Det skal især ske, inden de udvikler sygdomme, som er relateret til fedmen.

- Vi bør være varsomme med at vente med at sætte ind, til de svært overvægtige har fået så mange følgesygdomme, at det bliver vanskeligt at rette op på, siger han.

Forskerne bag rapporten har set på tal fra Landspatientregisteret og Patientprofilen og derefter analyseret udgifter som overførselsindkomster, medicin og andre samfundsomkostninger.

Resultaterne fra analysen er på dagsordenen på Christiansborg, når der onsdag bliver holdt en konference om behandlingen af svær overvægt i Danmark. Konferencen er sponsoreret af Novo Nordisk og Medtronic.