Overlæger: Ubrugte skannere skyldes mangel på speciallæger

Støvet begynder at samle sig på maskinerne, fordi der især mangler onkologer - kræftlæger - og radiologer, der er speciallæger i billeddiagnostik.

Det er en væsentlig flaskehals, der står i vejen for at få flere patienter igennem maskinerne, lyder det i rapporten.

Manglen på speciallæger er dog ingen nyhed, siger næstformand i Overlægeforeningen Lisbeth Lintz.

- Der har længe været mangel på speciallæger, og på trods af det har man ikke valgt at skrue op for uddannelseskapaciteten. Det var ellers et oplagt sted at ændre praksis på den længere bane, siger Lisbeth Lintz.

Hun undrer sig samtidig over, at Danske Regioner valgte at fastfryse antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne i landets største tre største byer sidste år.

- Danske Regioner valgte at fastfryse antallet af specialister på flere hospitaler, hvor der udføres kræftbehandling.

- Det var nok relevant at se på, om det nu også er hensigtsmæssigt, når der mangler specialister til at udføre helt nødvendig behandling i forhold til patienterne, siger Lisbeth Lintz.

Også hos Kræftens Bekæmpelse vækker manglen på speciallæger opsigt.

Direktør Leif Vestergaard Pedersen forventer, at hospitalerne vil øge bemandingen og blive bedre til at lære af hinandens erfaringer.

- For nogle steder kan det jo godt lade sig gøre at undersøge og behandle patienterne hurtigt og inden for tidsfristerne

- Kræftpatienter risikerer at vente for længe, og det har negative konsekvenser for deres mulighed for at få en hurtig og god behandling, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Ulla Astman (S), der er formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, erkender, at der er et problem.

- Derfor skal vi også ind og have kigget på, hvordan speciallægerne bruger deres tid bedst muligt, siger hun til Berlingske.