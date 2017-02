Overlæge frygter for mangelfulde kræftregistreringer

Sådan siger formanden for Overlægeforeningen, Anja Ulrike Mitchell, efter en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at Region Hovedstaden har svært ved at leve op til behandlingsfristerne for kræftpatienter.

I rapporten står der, at Region Hovedstaden har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at der er problemer med registrering i forbindelse med implementeringen af netop Sundhedsplatformen.

- Det er en udfordring, at vi ikke pålideligt kan registrere behandlingsforløb, siger Anja Ulrike Mitchell.

- Der er nogle registreringer, som enten ikke er foretaget, eller som er foretaget på en forkert måde. Og det betyder, at vi ikke helt præcist ved, om vi lever op til behandlingsgarantien.

Det er tidligere kommet frem, at implementeringen af Sundhedsplatformen har voldt mange problemer på flere sygehuse i Region Hovedstaden.

- Vi har fået at vide, at der kommer styr på det på sigt, og det er også fair nok, at det tager tid. Men vi vil gerne se en tydelig strategi for, at det bliver godt, siger Anja Ulrike Mitchell.

- Det er ikke tilfredsstillende for patienterne og for overlægerne, der forsøger at styre et rigtigt vigtigt behandlingsforløb til patienter.

Antallet af registrerede kræftforløb er nogenlunde ensartede fra kvartal til kvartal i alle regioner undtagen Region Hovedstaden.

Her er antallet faldet drastisk i sidste kvartal, hvor der blev registreret blot 599 kræftpakkeforløb.

Det er under halvdelen af, hvad der var registreret på samme tidspunkt året før.

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen tæt, lyder det i Sundhedsdatastyrelsens rapport.

Styrelsen er i dialog med Region Hovedstaden og afventer en uddybende redegørelse for, hvornår regionen forventer, at udfordringerne er løst.