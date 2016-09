Overlæge: For mange børn ender i psykiatrien

Alt for mange børn bliver henvist til det psykiatriske behandlingssystem. Og med lovkravet om, at patienter skal have en diagnose inden for en måned, har læger og psykologer svært ved at følge med.

Det siger overlæge Anne Marie Raaberg Christensen, formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.