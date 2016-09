Overborgmester vil stoppe Pusher Street med legal hash

- Uden christianitternes hjælp kommer det kun til at gå ned ad bakke på Christiania. De skal gribe de udstrakte hænder fra Københavns Politi, Københavns politiforening og Københavns Rådhus og tage Pusher Street tilbage, siger overborgmesteren.

Onsdag aften blev to betjente og en civil skudt under en rutinemæssig anholdelse på Pusher Street. Den ene politimand er fortsat i kritisk tilstand, efter at han blev skudt i hovedet.

- Jeg ved godt, at det ikke er let for christianitterne at stå op mod de her hårdkogte kriminelle.

- Men de skal lade være med at kaste sten efter politiet, og de skal samarbejde med myndighederne om at fjerne de hegn, som gør det vanskeligt for politiet at lave helt almindeligt politiarbejde på Christiania, siger han.

Eksperter har peget på, at en lukning af hashgaden vil betyde, at hashsalget rykker til andre steder i byen i relativt stort omfang.

- Sådan er det, og det ved vi. Når den åbenlyse hashhandel blusser op forskellige steder, rykker Københavns Politi ud og får den flyttet til et andet sted. Det er ikke kun et fænomen fra Christiania, men et fænomen fra vores by, siger Frank Jensen.

Overborgmesteren har flere gange foreslået en såkaldt københavnermodel, som handler om forsøg med kontrolleret legalisering af hash. Salget skal vristes ud af de kriminelles hænder og lægges i kommunalt regi.

- Fra Københavns Rådhus har vi efterlyst en anden vej. En vej hvor vi prøver at lægge et legaliseringsspor ud og taget ansvar for, hvilken hash der sælges, og hvem det sælges til, siger Frank Jensen.