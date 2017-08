Overborgmester foreslog forgæves visitationszone i foråret

Beboerne fornemmede, at banderne begyndte at røre på sig, lyder det fra borgmesteren.

København Kommunes overborgmester, Frank Jensen (S), foreslog efter et borgermøde i den bandeprægede del af København i foråret, at politiet skulle øge sin opmærksomhed i bydelen.

Men først efter flere skyderier blev der i juli oprettet en visitationszone.

- Jeg skrev til politidirektøren efter mødet, at jeg mente, at det var nødvendigt, at politiet øgede sin opmærksomhed på det ydre Nørrebro.

- Politiet antog ikke, at det havde en karakter af, at det skulle medføre visitationszoner på det tidspunkt.

Spørgsmål: Så du mener ikke, at politiet har lyttet til borgerne og dig?

- Jeg siger bare, at jeg skrev efter borgermødet, at jeg mente, at det var nødvendigt med visitationszoner. Det kom så senere, siger Frank Jensen.

- Om det var et forsyn fra borgerne, eller om det bare var rettidig omhu fra mig, kan jeg ikke sige. Men jeg kan sige, at jeg var glad, da politidirektøren meddelte mig, at de ville oprette en visitationszone.

Frank Jensen har ikke en mening om, hvorvidt betjente ved den danske grænsekontrol skal rykkes til hovedstaden for at tage kampen op mod banderne.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) foreslår ellers, at betjente ved den dansk-tyske grænse skal rykkes til København for at bistå politiet med bandeudfordringen.

- Jeg blander mig ikke i rigspolitichefens disposition over sit personale, siger Frank Jensen.

Københavns Politi forlængede og udvidede torsdag den visitationszone, som blev oprettet 20. juli som svar på det øgede antal skyderier i byen.

Siden 12. juni har der ifølge politiet været 15 skudepisoder i visitationszonen.