Airbnb er kommet for at blive - også i København, lyder det fra overborgmester Frank Jensen (S), der dog vil have en aftale om et loft for udlejningen. Genrefoto

Overborgmester: Airbnb-loft hindrer hoteldrift og nabogener

Loft over Airbnb-udlejninger vil ikke gå ud over turismen i København, mener overborgmester Frank Jensen (S).

Det vil overborgmester Frank Jensen (S) sikre ved at få en aftale med udlejningsportalen i hus. Den skal sikre et loft over antallet af dage, man må leje sin bolig ud.

- Jeg synes overordnet, at Airbnb er en god platform til deleøkonomi. Mange københavnere er glade for at kunne leje deres bolig ud, når de selv skal på ferie eller har brug for at få penge hjem, når de skal betale husleje.

- Men det må ikke tage overhånd og må ikke blive ulovlig hoteludlejning, siger Frank Jensen.

I Amsterdam har bystyret netop indgået en aftale med Airbnb om, at boligerne i den hollandske hovedstad kun må udlejes i 60 dage om året. Når grænsen er nået, forsvinder hjemmet fra siden.

Og selv om Frank Jensen ikke vil lægge sig fast på et bestemt loft, er han inspireret af netop den hollandske aftale.

- I Amsterdam har man valgt 60 dage. Jeg ved ikke, om vi skal lægge os fast der. Men en grænse skal der være, siger overborgmesteren.

Han peger på, at problemerne i dag er, at boliger risikerer at stå tomme og kun bruges til udlejning. Samtidig kan det være belastende for naboer, hvis turister vælter ind og ud af de københavnske opgange.

- Nogle københavnere er begyndt at skrive til mig om, at der nærmest er en turistattraktion i deres gård, hvor gæsterne i gården skaber udfordringer for de andre beboere. Det er jo ikke meningen, siger Frank Jensen.

Han frygter ikke, at et loft vil gå ud over turismen.

- Vi har et stort turistmarked og et stigende antal hoteller. Der er Airbnb kun et lille supplement, siger overborgmesteren.