Over halvdelen af danskerne vil lade topskattegrænsen være

Over halvdelen - 53 procent - af danskerne er uenige eller overvejende uenige i at sænke grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

Hvis de skulle vælge, peger 77 procent på, at skatten skal lettes i bunden, mens blot 11 procent peger på topskatten.

Det viser en meningsmåling, som Gallup har lavet for Berlingske. Målingen kommer forud for, at politikerne på Christiansborg på den anden side af sommerferien skal forhandle sig frem til danskernes fremtidige skattesystem.

Det skriver avisen søndag.

Finansordfører René Christensen fra Dansk Folkeparti pointerer, at der er store udfordringer i samfundet. Derfor mener DF, at det er svært at finde finansiering til at lave topskattelettelser.

Liberal Alliance ser gerne, at man hæver topskattegrænsen så meget som muligt. Venstre er mere varm på en model, hvor man laver et moderat udspil med en mindre forhøjelse af topskattegrænsen.

Topskatten er en tillægsskat på 15 procent på indkomster over 479.600 kroner. I dag betaler omkring en halv million danskere topskat.

Ifølge professor og tidligere økonomisk vismand Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet anses topskatten for at være det mest effektive instrument til at øge arbejdsudbuddet.

- Vil man gerne øge arbejdsudbuddet, så er det topskatten, man skal anvende, siger han til Berlingske.