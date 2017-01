Over 90.000 underskrifter mod højere pensionsalder

Kampagnen startede torsdag i sidste uge og er en protest imod regeringens planer om at forlænge danskernes tid på arbejdsmarkedet. Per Christensen, formand for 3F, er overvældet over de mange underskrifter.

- Jeg havde regnet denne kampagne for en succes, hvis vi i løbet af fem dage havde fået lidt over 20.000 underskrifter. Men det her er helt vildt, og det vidner om, at 3F´erne og mange andre lønmodtagere klart og tydeligt siger fra i forhold til igen at forhøje pensionsalderen, siger Per Christensen.

Kampagnen indsamler lige nu underskrifter med høj fart. Og hvis den udvikling fortsætter, kan kampagnen Fair Pensionsalder ende med at sætte danmarksrekord som den underskriftsindsamling, der hurtigst når 100.000 signaturer.

Den nuværende rekordindehaver er indsamlingen mod statens salg af energiselskabet DONG til den amerikanske bank Goldman Sachs, der var 12 dage om at skaffe 100.000 underskrifter. Johannes Andersen, der er valgforsker ved Aalborg Universitet, mener, at de mange underskrifter kan nå ind igennem Christiansborgs tykke mure.

- Når der er så stor folkelig modvilje mod et politisk tiltag, så er der en mulighed for, at det kan føre til reelle politiske ændringer. Men det kræver, at der er en større bevægelse eller et politisk parti, der er villige til kaste deres kræfter i projektet, hvis det ikke bare skal løbe ud i sandet, siger Johannes Andersen.

Hos 3F er man dog ikke så interesseret i rekorden. Man hæfter sig mere ved, at kampagnen sender et klart og alvorligt budskab til politikerne.

- Man skal huske på, at arbejdsmarkedet har bidraget betydeligt over de sidste ti år til at gøre den danske økonomi mere robust. Man er nærmest gået reform-amok - det gælder også i forhold til pension og efterløn. Det her er et vink med en endog meget tung vognstang til politikerne: Lad nu være med igen at røre ved pensionen, siger Per Christensen.