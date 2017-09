Over 60 procent af bandemedlemmer var på kontanthjælp i 2016

Over 60 procent af landets bandemedlemmer kunne sidste år supplere deres kriminelle aktiviteter med kontanthjælp fra kommunen. Det viser tal, som Radio24syv har aktindsigt i hos Rigspolitiet, der via SKAT nu kan oplyse, at 63 procent af de bandemedlemmer, som per. 1. maj 2017 var registreret i politiets særlige banderegister, modtog kontanthjælp i løbet af 2016.

Der er udelukkende tale om bandemedlemmer, og rockere er derfor sorteret fra i opgørelsen.

Helt præcist drejer det sig om 228 bandemedlemmer, som i løbet af sidste år hævede kontanthjælp hos kommunen, og ifølge Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen er det "vanvid", at bandemedlemmer sideløbende med deres kriminelle aktiviteter kan modtage understøttelse.

"Jeg synes, at tallet er ekstremt, og det er bekymrende, at kommunerne ikke har været gode nok til at tage noget af deres kontanthjælp eller sat stolen for døren, for man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man ønsker at modtage kontanthjælp, og det er jo svært at påstå, at man gør det, hvis man har gang i forskellige former for kriminelle aktiviteter," siger Martin Henriksen, der især langer ud efter Københavns Kommune, som sidste år har udbetalt kontanthjælp til ca. 50 bandemedlemmer.

Han foreslår derfor, at personer, der optræder i politiets banderegister, nægtes kontanthjælp.

"Vi foreslår fra Dansk Folkepartis side, at man indfører en regel i lovgivningen, som skærer det ud i pap, at hvis man er aktiv bandemedlem, så kan man ikke modtage eksempelvis kontanthjælp - det må være hovedreglen," siger Martin Henriksen til Radio24syv og pointerer, at man skal miste kontanthjælpen alene, fordi man står opført i banderegistret.

Det fremgår ikke af tallene fra Rigspolitiet, hvor længe bandemedlemmerne har været på kontanthjælp, eller hvor meget de har fået udbetalt.

Derudover oplyser Rigspolitiet til Radio24syv, at der i 2016 også blev udbetalt SU til 47 bandemedlemmer samt dagpenge og pension til 31 personer.

Sammenlagt modtog 261 bandemedlemmer ud af de 358 personer, der 1. maj 2017 var registreret i banderegistret, én eller flere former for offentlig forsørgelse, hvilken svarer til næsten 73 procent.

Tal fra Rigspolitiet, som Radio24syv har indsigt i:



Per. 1. maj 2017 var der registreret 358 bandemedlemmer i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED).

261 af bandemedlemmerne modtog en eller flere former for offentlig forsørgelse i løbet af 2016.

SU = 47 personer

Kontanthjælp = 228 personer

Sygedagpenge = 0 personer

Dagpenge og pension = 31 personer

Anden indkomst, hvor der ikke kan ske lønindeholdelse = 2 personer

Summen af ydelsestyper (308) er højere end antallet af bandemedlemmer (261), fordi enkelte bandemedlemmer har modtaget mere end en ydelse løbet af 2016.

Det fremgår ikke af tallene, hvor længe bandemedlemmerne har været på kontanthjælp, eller hvor meget de har fået udbetalt.