Over 20 fængslede bandefolk i Aarhus afventer deres skæbne

Urolighederne bundede i, at den kriminelle bande Loyal to Familia forsøgte at få fodfæste i den vestlige del af byen i forsøget på at få en bid af den kriminelle lagkage.

For offentligheden kom det som et mindre chok, da Østjyllands Politi 26. maj pludselig kunne fortælle, at man havde anholdt 70 personer med forbindelse til bandemiljøet i Aarhus Vest.

Herefter fulgte endnu flere optøjer med slagsmål, knivstikkerier, skyderier og langt over 100 anholdelser.

Nøjagtigt to måneder senere er status, at 21 personer sidder varetægtsfængslet, mens 1 afsoner en straksdom for besiddelse af kniv. Desuden leder politiet efter en person, der er sigtet for drabsforsøg.

De 21 er sigtet for en lang række forskellige ting, og politiets jurister er nu i gang med at undersøge, hvilke strafferetlige veje man kan gå.

Det er politiets vurdering, at Loyal to Familia ligger i krig med flere forskellige lokale grupperinger fra Brabrand-området. Teorien er, at de danner fælles front mod Loyal to Familia.

Men efter de mange episoder har politiet fået bugt med de værste ballademagere, fortæller politiinspektør Lau Thygesen.

- Vi mener, at vi nogenlunde har hånd i hanke med konflikten. Det skyldes blandt andet vores egen indsats.

- Vi har en tro på, at vi med vores visitationszoner, zoneforbud, anholdelser, operative indsatser og forebyggende arbejde har stækket dem så meget, at vi tror, at de er lidt lammet for at sige det rent ud, lyder det.

Politiet vil ikke oplyse, hvor mange af de i alt 22 personer, der tilhører LTF. Men Lau Thygesen siger, at det er cirka ligeligt fordelt mellem LTF og de lokale grupperinger.

Konflikten har betydet, at store dele af Aarhus Vest er omfattet af en visitationszone. Den varer foreløbig til 18. august.

Siden midten af juni har også København også været hårdt ramt af episoder, hvor Loyal to Familia har været involveret.

Hvorvidt om det har sammenhæng med situationen i Aarhus, vil Lau Thygesen ikke kommentere.

Nationalt Efterforskningscenter, der hører under Rigspolitiet, ville tidligere på sommeren ikke oplyse, hvor mange medlemmer Loyal to Familia har.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard fortalte dog, at banden er ved at være af en "betydelig størrelse".