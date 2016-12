Artiklen: Over 100 drenge og piger vil skifte køn i Danmark i 2016

På Sexologisk Klinik i København, hvor der siden januar i år har været et formaliseret tilbud til børn og unge, har de allerede fået langt flere henvendelser end ventet.

Forventningen var 50 børn og unge om året. Men frem til juni i år var 55 blevet henvist. Og det årlige antal skønnes derfor at ligge på mellem 120 og 130.

Tallet overrasker ikke LGBT Danmark, der er landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

- Det meget store antal henvendelser, der er i de nordiske lande, skyldes, at vi ret sent er kommet i gang med behandlingen, siger Linda Thor Pedersen, talsperson for transpersoner & transpolitisk arbejde i foreningen, til Ritzau.

- Langt flere børn kan få hjælp til at blive afklaret omkring, hvorvidt de ønsker behandling og få den rigtige behandling på et tidspunkt, hvor puberteten endnu ikke har nået at gøre skade på barnet, siger hun.

Hvis først puberteten har sat ind, kan det medføre "uoprettelig skade", fortæller Linda Thor Pedersen.

- Hos transpiger vokser adamsæblet, og transdrenges hofter vokser. Det er noget, som vil belaste dem resten af livet, for det kan ikke løses med en operation, siger hun.

I Sverige henvendte fire børn og unge sig på Astrid Lindgrens børnehospital i Stockholm i 2012. I 2016 ventes det at ligge på 200, skriver Jyllands-Posten.

I Storbritannien blev 97 børn og unge henvist til kønsklinikken The Tavistock and Portman i 2009/2010.

Det tal er vokset til 1419 i 2015/2016, skriver Jyllands-Posten. Oftest har børnene nået puberteten, når de kontakter klinikkerne, men stadigt flere er mellem seks og otte år, og i sjældne tilfælde er børnene blot tre år.