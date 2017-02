Oscar-danskere er klar til showet: Det er så syret

Han står bag "Silent Nights", der er nomineret i kortfilmskategorien.

- Det er så syret, og jeg har meget store sommerfugle i maven lige nu. Det er, som om det først rigtigt er gået op for mig i dag. Jeg er enormt spændt og glæder mig rigtig meget til at opleve det hele, siger han og fortsætter:

- Selv dem, der har været nomineret mange gange før, tager det meget seriøst og alvorligt. Selv de store stjerner synes, det er spændende at være der. Og så er der mig, som jo bare er en lille fugl i det store spil.

Han tør godt love, at en dansk oscarsejr vil blive fejret med manér.

- Så går vi amok. Det bliver vores livs fest, og der er ingen grænser for, hvad der så kommer til at ske. Så skal der danses på bordene, siger han.

Også holdet bag "Under Sandet" er klar til at indtage den røde løber. Hovedrolleindehaver Roland Møller har formået at smide nerverne.

- Jeg har det ret godt. Jeg var lidt nervøs i morges, da jeg vågnede, men nu har jeg det godt. Jeg er frisk og klar, og jeg glæder mig, siger han.

Nervøsitet er der heller ikke at spore hos Martin Zandvliet, der er instruktøren bag det danske drama, der dyster i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

- Jeg har det godt, og jeg glæder mig. Jeg tror, vi alle sammen glæder os til at komme af sted og se, hvordan det cirkus er. Nerverne er faktisk helt gode. Jeg tænker, at jeg skal opleve aftenen og lade som om, vi ikke vinder, siger han.

- Hvis vi så vinder, så går vi i chok. Jeg er mest nervøs for at glemme at sige alt det, jeg skal på scenen, hvis vi vinder. Men vi er bare rigtig glade for at være her, og hvis vi så går hen og vinder, så er det for sindssygt, siger han.

Oscarshowet bliver sendt på TV2.