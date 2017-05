Organisationer vil stoppe unges druk med højere aldersgrænse ved køb

Det skal der gøres noget ved, mener en række organisationer. De foreslår i en fælles appel til politikerne at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol i butikker fra 16 til 18 år.

Danmark er et af de lande i Europa, der er dårligst til at begrænse adgang til alkohol, viser undersøgelse fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Samtidig har danske unge europarekord i druk.

Organisationerne bag er blandt andet WHO, Kræftens Bekæmpelse og Vidensråd for Forebyggelse.

- En højere aldersgrænse for køb af alkohol vil få unge til at drikke mindre. Det er der god dokumentation for, siger professor og formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk, i en pressemeddelelse.

Danmark klarer sig som det tredje dårligste land i Europa i en undersøgelse af WHO, når det kommer til at begrænse adgangen til alkohol.

Scoren beregnes ud fra, om landene har iværksat tiltag for at begrænse adgangen til alkohol, og hvilken effekt tiltagene har haft.

Desuden viser tal ifølge Kræftens Bekæmpelse, at de danske unge har europarekord i druk, da cirka hver tredje ung mellem 15 og 16 år har været fuld inden for den seneste måned.

Det store indtag af alkohol har mange skadelige virkninger for de unge, påpeger Mette Lolk Hanak, der er forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

- En 18 års aldersgrænse er en rigtig god idé. Hvis unge drikker tidligt, er der her og nu nogle større risici for, at de kommer til skade eller op at slås.

- Vi ved også, set på den længere bane, at jo mere man drikker som ung, jo større er risikoen for, at man tager det med ind i voksenlivet og blandt andet kan få kræftsygdomme, siger forebyggelseschefen til Ritzau.

Aldersgrænsen for køb af alkohol er hverken Venstre eller Socialdemokraterne dog interesserede i at ændre på. Det skriver DR.

- Politisk ønsker vi ikke at lave strammere regulering og forbud, end nødvendigt er. Vi kan godt lide, at man er et frit menneske, der træffer nogle beslutninger, siger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) til DR.