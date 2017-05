Organisationer kalder rødt klima-idékatalog for en god start

Klimaplanen er et slags idékatalog, der vil være et godt udgangspunkt for kommende politiske forhandlinger om et energiforlig for 2020-2030. Det mener Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace.

- Man kan sige, at det er nogle gode overskrifter. Der mangler måske lidt flere konkrete virkemidler, og der mangler måske også lidt flere konkrete mål. Men det er en rigtig god begyndelse og en god platform, der kan udvikles hen ad vejen, siger han.

Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet står samlet bag en klimaplan med ti punkter, skriver Politiken.

Det er et oplæg til forhandlingerne om et energiforlig. Men det er samtidig et bud på en rød regerings klimapolitik, hvis magten skifter efter næste valg, lyder det fra SF.

Organisationerne glæder sig over, at oppositionen slår fast, at regeringens målsætning om 50 procent vedvarende energi i 2030 er utilstrækkelig, og at der skal sættes et mål for reduktion af drivhusgasser for 2030.

De fremhæver blandt andet røde forslag om, at elproduktionen skal være 100 procent baseret på vedvarende energi senest i 2030, at der skal være en langsigtet strategi for flere elbiler, og at der skal stilles krav om bæredygtighed for biomasse.

- Vi glæder os over de klare fælles tilkendegivelser, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

- For eksempel om stop for kul senest i 2030, større satsning på energibesparelser, langt mere el i transportsektoren og mere klimavenlige dyrkningsmetoder i landbruget, tilføjer han.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) er ikke imponeret over oppositionens plan, som han i Politiken kalder "småforslag".