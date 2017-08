Organisationer: Skatteudspil er spildt mulighed for grøn bilafgift

Sådan lyder indvendingen fra flere organisationer, blandt andet Ingeniørforeningen IDA.

- Det er ærgerligt, at man bevidst forspilder en gylden mulighed for at lægge systemet om til en ren teknisk afgift baseret på objektive faktorer, som for eksempel hvor meget bilen forurener, siger formand for IDA Thomas Damkær Pedersen i en pressemeddelelse.

Også Danske Bilimportører giver i en pressemeddelelse med FDM og Bilbranchen i Dansk Industri udtryk for skepsis.

De så hellere en afgift baseret på teknik, som for eksempel CO2-udledning og vægt, i stedet for bilens værdi.

Miljøorganisationen Greenpeace, mener, at regeringen med udspillet "bekender kulsort kulør".

Regeringen ønsker med sit udspil helt at afskaffe den høje registreringsafgift på 150 procent. Yderligere skal den lave sats sænkes fra 105 til 100 procent.

Hvis danskerne begynder at købe flere nye biler, kan det dog betyde, at det samlede benzin- og dieselforbrug falder.

Det mener Jan Lang, pr-ansvarlig og markedsanalytiker for internetportalen BilBasen.

- Jeg vurderer, at udspillet vil have en positiv effekt. De biler, vi ser i dag, bruger langt mindre benzin, end de biler, som blev produceret for bare fem år siden, siger analytikeren.

På regeringens hjemmeside bliver der lagt vægt på, at det bliver billigere at købe en "familievenlig og trafiksikker bil".

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) siger, at forslaget handler om frihed, mobilitet og sikkerhed.

Både Dansk Folkeparti og partierne i rød blok er skeptiske over for en afgift baseret udelukkende på bilens værdi. De ønsker i stedet en afgift, der justeres efter de mere tekniske elementer som for eksempel motorstørrelse og CO2-udledning.