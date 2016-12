Artiklen: Organisation vil have penge retur for skrottet CBS-rapport

Udmeldingen kommer, efter at CBS har oplyst, at rapporten "Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne" ikke kommer til at se dagens lys.

Det er irriterende at have betalt for et produkt og så ikke få det. Derfor er Bæredygtigt Landbrugs direktør, Hans Aarestrup, træt af, at en rapport fra CBS bliver droppet.

Hans Aarestrup forventer derfor, at CBS betaler 400.000 kroner tilbage til lobbyorganisationen for den skrottede rapport.

- Jeg er pænt irriteret over at have købt et produkt ved CBS, vi ikke får alligevel. Selvfølgelig skal de betale pengene tilbage. Jeg har købt et hus, jeg ikke har fået, derfor skal jeg ikke betale for det. Så enkelt er det, siger han.

Den omstridte rapport kom i modvind i efteråret. Kritikken er gået på, at data fra Bæredygtigt Landbrug blev kopieret direkte ind i rapporten, mens data, der var ugunstige for organisationen, modsat blev nedtonet.

Den udlægning kan Hans Aarestrup dog ikke genkende.

- De data, vi har givet, har alle været med nøjagtige kildeangivelser. Vi har ikke produceret et eneste tal selv, men blot henvist til, hvor man kan finde data.

- Det svarer til, at du beder nogen om at bygge et hus, når du så går forbi, beder de dig om at række dem hammeren, og så stikker du dem hammeren og går videre, siger han.

Det er en forskningsfaglig styregruppe bag projektet på CBS, som har valgt at droppe projektet og dermed skrotte rapporten.

Det skyldes, at en af gruppens medlemmer mener, at rapporten ikke har den forskningsfaglige kvalitet til at blive offentliggjort.

Hos Bæredygtigt Landbrug ærgrer man sig over situationen.

- Vi havde håbet på en rapport og glædet os til at kunne diskutere landbrugets rammevilkår ud fra en uafhængig og uvildig undersøgelse. Hvis vi selv havde skrevet rapporten, ville vi ikke komme nogen vegne, siger Hans Aarestrup.

Rapporten skulle laves med midler fra Promilleafgiftsfonden. I alt er der sendt cirka 400.000 videre til CBS.

Michael Brockenhuus-Schack, der er formand for fonden, vil ikke forholde sig til den droppede rapport før til januar. Det skriver han i en kort kommentar og peger på, at bestyrelsen vil behandle sagen ved næste møde 19. januar.