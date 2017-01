Organisation: Penge fra asylfejlskøn havde gjort en forskel

Pengene ville nemlig have gjort en stor forskel for nogle af verdens mest sårbare mennesker.

- De kunne have støttet op om de mange mennesker, der har måttet tage flugten fra diktatur, krig og situationer, hvor de ikke har mulighed for at udtrykke sig og løber en stor risiko, hvis de forsøger at gøre deres stemme gældende.

- De kunne have hjulpet til med det lange seje træk med at skabe nogle bæredygtige samfund, hvor folk vil blive boende og dermed slippe for at tage fra by til land eller land til land og sætte sig på migrationstoget, siger hun.

Pengene er blevet overført til statskassen. Det er sket, fordi regeringen havde anslået, at der ville komme 10.000 asylansøgere til Danmark i 2016.

Den forventning blev fastholdt i midten af december, hvor der var kommet 6300.

Pengene til asylmodtagelse blev i første omgang taget fra udviklingsbistand, herunder i Syriens nærområder. Nu kan de ikke føres tilbage.

Helle Munk Ravnborg mener, at fejlskønnet sår tvivl om gennemsigtigheden i beslutningstagningen og "om Danmark som partner for verden".

Hun fortæller, at Mellemfolkeligt Samvirke formentlig ikke ville have fået del i det ukendte beløb. Men hvis organisationen havde, ville de have styrket projekter med genopbygning af nærområderne i Mellemøsten.