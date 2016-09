I 2015 trådte udredningsgarantien i kraft. Den giver psykisk syge krav på at få stillet en diagnose inden for en måned.

Organisation: Garanti stjæler tid fra psykisk syge børn

En væsentlig forklaring på den pressede børne- og ungdomspsykiatri er en udredningsgaranti, der giver psykisk syge krav på at få stillet en diagnose inden for en måned. Sådan lyder meldingen fra Psykiatrifonden.

Der er travlt på de psykiatriske afdelinger for børn og unge. Så travlt, at det kan gå ud over behandlingen af de yngste patienters psykiske sygdomme.

Organisationen er dermed på linje med 50 læger og psykologer, der ifølge Information i et åbent brev advarer politikerne om, at tempoet i psykiatrien - og herunder udredningsgarantien - forringer hjælpen til psykisk syge børn.

- Hvis man bruger mange kræfter på udredninger, vil der være andre ting, som man er nødt til at nedprioritere. Det er problemet ved udredningsgarantien.

- Den er meget sympatisk, der er bare ikke tænkt på, at der skulle følge ressourcer med, siger formanden for Psykiatrifonden, Anne Margrethe Lindhardt.

Hun fremhæver, at en del børn og unge bliver udredt i børne- og ungdomspsykiatrien for efterfølgende at forlade systemet igen uden at blive behandlet.

Det sker, fordi deres problemer ikke er så alvorlige, at de skal behandles i psykiatrien. Og tiden på at udrede disse børn kunne være brugt på at behandle andre børn.

- Et særkende ved børne- og ungdomspsykiatrien har været, at man arbejdede tværfagligt og meget familieorienteret. Det tager tid. Og det er sandsynligvis det, der bliver mindre tid til, siger Anne Margrethe Lindhardt.

Der er brug for et sted, hvor børn med mindre psykiske lidelser kan blive udredt og få hjælp, mener Psykiatrifonden.

- Hvis man havde et system, der var mere dækkende for de mangfoldige problemstillinger, ville der ikke være det samme pres på børne- og ungdomspsykiatrien.

- Det er afgørende, at kommunerne rustes til i et samarbejde med regionerne at kunne foretage indsatser over for børn og unge, der har tegn på depression, angst, social tilbagetrækning eller på adfærdsforstyrrelser, siger hun.