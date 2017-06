Ordupgaard køber Hammershøi-maleri til over 12 millioner

Det oplyser både museet og auktionshuset Sothesby i en pressemeddelelse. Maleriet blev solgt tirsdag.

- Vi har mange gange forsøgt at låne billedet for at få det med på udstillinger, fordi det er så vigtigt og et meget fint værk af Hammershøi, fortæller museumsdirektør Anne-Birgitte Fonsmark.

- Men hver gang er det ikke lykkes, fordi ejeren ikke har villet låne det ud. Men nu kan vores publikum få det at se, siger hun.

Sidste gang museet havde det med på en udstilling var i 1983.

Maleriet har været en del af den dansk-amerikanske møbelarkitekt Jens Risoms private samling i USA. Her er maleriet gået i arv gennem tre generationer af familien. Jens Rissom døde sidste år.

Værket "Hvide Døre" fra 1899 er blandt de første værker, Hammershøi malede i sit hjem på Strandgade 30 i København. Det er malet i spisestuen, hvor mange af kunstnerens malerier blev til.

Værket forestiller to åbne hvide døre og er et eksempel på den minimalistiske og afdæmpede stil, der generelt kendetegner Hammershøi som maler.

- Værket er essensen af Hammerhøis kunst. Mange udenlandske museer vil gerne have malerier, hvor hans kone Ida er med. Men når man kender lidt mere til Hammershøi, ved man, er det her et rigtigt attraktivt værk, siger Anne-Birgitte Fonsmark.

Medregnet alle omkostninger ved købet kommer billedet til at koste museet i omegnen af 15 millioner kroner. Museet kender ikke det præcise beløb endnu.

- Det er en høj pris, men man kan jo aldrig sige, om det er den rigtige pris. Det er markedet, der bestemmer det, siger museumsdirektøren.

Det er takket være donationer fra tre store fonde, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet, at museet har kunnet købe værket.

Så snart museet får maleriet hjem og har haft en konservator til at kigge på det, bliver det hængt frem, så museets gæster kan se billedet.

Det vil blive en del af den kommende sommerudstilling "Masterpieces. Fra Degas til Hammershøi", som åbner 14. juli.