Ordfører afliver V-profils kritik af uddannelsesloft

Tidligere Venstre-minister mener, det var en fejl af indføre et loft over antallet af uddannelser før jul.

Lovændringen betyder, at man ikke kan begynde på en ny uddannelse på samme eller lavere niveau end den, man i forvejen har gennemført.

Og det giver god mening, mener Jakob Ellemann-Jensen, der undsiger den tidligere Venstre-minister.

- Vi er et liberalt parti i Venstre, og vi har plads til at være uenige og være konstruktivt uenige, og det, synes jeg, er godt.

- Venstres holdning her er meget klar. Vi har et samfund, hvor vi betaler for hinandens uddannelse, og det er fantastisk, og det skal vi holde fast i, siger han.

Lovændringen blev vedtaget af regeringen med stemmer fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet før jul.

Omkring 300 millioner kroner af de penge, den nye lov ventes at frigive, finansierer partiernes tidligere dagpengeaftale. 120 millioner kroner skal bruges på at styrke og skabe bedre kvalitet på uddannelserne.

Det er et meget lille økonomisk bidrag, men signalværdien er til gengæld "voldsom", mener Eva Kjer Hansen.

Det er Jakob Ellemann-Jensen uenig i, og det er ham, der taler på vegne af regeringspartiet, lyder det.

- Det er en fin kritik, jeg er bare ikke enig i den, vi har to forskellige synspunkter på det.

- Venstres holdning er, at vi som samfund betaler for én uddannelsesretning i udgangspunktet. Hvis den viser sig at blive forældet eller ikke at kunne bruges, så kan man få en anden uddannelse, siger han.