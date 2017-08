Ordfører: Regeringen styrker indsats for religiøse mindretal

Det sker efter længerevarende kritik af regeringen for ikke at følge op på et løfte om en forstærket indsats for forfulgte kristne.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Der er blevet afsat to millioner kroner til det i finansloven. Det er en kopi af den norske model, hvor man har et kontor i Udenrigsministeriet, der udelukkende beskæftiger sig med forfølgelse af kristne og andre mindretal, siger Naser Khader og tilføjer:

- Dermed signalerer vi, at vi tager det alvorligt. For der er en berøringsangst over for emnet. Men med sådan en afdeling kan vi følge, hvad der sker på området, vi kan rejse problemstillingen internationalt og lave rapporter, der beskriver omfanget af problemet.

Finanslovsforslaget fremlægges i næste uge, og oprettelsen af et kontor for religiøs forfølgelse er ikke bekræftet af Venstre. Men udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) er åben over for at etablere et sådant kontor i ministeriet.

- Det er et rigtigt spændende forslag, og det glæder jeg mig til at drøfte nærmere med Naser Khader, siger hun.

Initiativet med et særligt kontor, der beskæftiger sig med religiøs forfølgelse, er "udmærket", men det skaber ikke nødvendigvis de store forandringer.

Det vurderer lektor Lise Paulsen Galal, der forsker i religiøse minoriteter i Mellemøsten ved Roskilde Universitet (RUC).

- Alt, hvad der bliver gjort, er bedre end ingenting. Men det er nok samarbejdet med organisationerne, der arbejder i de områder, hvor forfølgelsen sker, og arbejdet med civilsamfundet, der rykker for alvor, siger Lise Paulsen Galal.