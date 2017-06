Opsang fra Pia Kjærsgaard til kolleger og journalister

- Vi skal tage hinanden i hånden og spørge: Er journalister tilfredse med, at de ligger, hvor de gør? Bundskrabere.

- Er politikere tilfredse? Vi er afhængige af hinanden på alle mulige måder. Vi er nødt til at hanke op i hinanden, siger den tidligere formand for Dansk Folkeparti.

Hun mener, at politisk journalistik er blevet alt for personfikseret og nævner omtalen af mistanken om svindel med EU-midler i hendes eget parti som eksempel.

Her mener hun, at Morten Messerschmidt er blevet offer for en pressehetz, selv om ingen instanser har fundet ham skyldig i de anklager, der er rejst.

- Det er ikke kun, når det handler om Morten. Det er også, når avisen skriver om for eksempel Lars Løkke og Carl Holst, der begge har været ude i forskellige ting, som alt sammen har været noget møg, siger hun.

Omvendt mener hun, at politikere er blevet mere tilbøjelige til at svare via mail i stedet for at stille op til interview.

- Det er sølle, og jeg tænker tit: Er det overhovedet ministeren selv, der svarer, eller er det en spindoktor, som har skrevet det? Det er vi nødt til at gøre noget ved, siger hun i interviewet.

Pia Kjærsgaard mener, at der er alt for mange ligegyldige nyheder i omløb i de danske medier, som efter hendes opfattelse er alt for fokuserede på at jagte klik på nettet. Det vil hun gerne gøre op med.

- Det drejer sig om, at politikere og journalister igen skal formidle de meget store ting, der sker i Danmark og i resten af verden. Det andet er jo helt ligegyldigt, siger hun.