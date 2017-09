Oppositionen kræver konkret regnestykke for skattelettelser

Sådan lyder kritikken fra oppositionens fem finansordførere i et fælles brev til finansminister Kristian Jensen (V).

- Det er en uskik, at regeringen ikke fremlægger sin politik klart og tydeligt.

- Der må sidde kontanthjælpsmodtagere, pensionister og SU-modtagere og spekulere på, om de bliver berørt, siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.

Regeringen har i sine udspil anført, at der skal findes omkring fem milliarder kroner til skattelettelser via justeringer på overførselsområdet.

Det skal ske via optjeningsprincipper på velfærdsydelser til udlændinge, et loft på børnechecken og deltagerbetaling på danskundervisning, har finansministeren ladet forstå.

- Vi har svært ved at se, at de tre ting kan skaffe så stort et beløb.

- Og det er højst usædvanligt bare at sætte en overskrift på uden konkret at fortælle, hvor pengene skal komme fra, siger De Radikales finansordfører, Martin Lidegaard.

Under torsdagens førstebehandling af finansloven forsøgte oppositionen gentagne gange at få et svar ud af Kristian Jensen.

- Det er helt bizart, at regeringen ikke vil fortælle om en stor del af sin finanslov. Fem milliarder kroner er ikke noget lille beløb.

- Det betyder, at regeringen ikke står til ansvar for sin politik, siger Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted.

Uden et konkret udspil kan debatten ikke foregå på et sagligt grundlag, pointerer de fem finansordførere i brevet.

- Det er en uacceptabel praksis, der gør det umuligt at have en demokratisk debat. Det kræver en vis grad af tillid mellem regeringen og Folketinget at have en åben debat, siger SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

Adspurgt hvilken forskel oppositionen forventer, at et brev vil gøre, svarer Alternativets finansordfører, Josephine Fock:

- Jeg håber da, det gør indtryk, når vi som samlet opposition beder om 100 procent klarhed. Det håber jeg da, at han tager alvorligt, så vi får et klart svar.

Oppositionens finansordførere er ikke de eneste, der er kritiske. I sidste uge påpegede en række økonomer over for Ritzau, at udspillet ikke er fuldt finansieret, når der ikke redegøres konkret for de fem milliarder kroner.

Flere økonomer har også meget svært ved at se, hvordan regeringen vil skrabe fem milliarder kroner sammen ud fra de nævnte overskrifter.

Kristian Jensen ønsker lørdag ikke at kommentere brevet over for Ritzau.