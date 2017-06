Oppositionen er sikker på Støjbergs lovbrud

Sådan lyder det fra oppositionen i Folketinget forud for et samråd med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fredag.

Det er hævet over enhver tvivl, at mindreårige asylansøgere på ulovlig vis er blevet adskilt fra deres ældre ægtefæller. Spørgsmålet er, hvem der har ansvaret for det.

Det er ikke første gang, at Støjberg skal i samråd om sagen, der startede med en pressemeddelelse, hun udsendte 10. februar 2016.

Her slog Støjberg fast, at ingen mindreårig asylansøger måtte indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle. Heller ikke hvis parret havde fælles børn.

Men det var i strid med loven, har Folketingets ombudsmand fastslået. Ministeriet rettede derfor ind allerede i april samme år.

Når sagen alligevel er blevet så kontroversiel, at Støjberg for anden gang skal forklare sig, skyldes det, at dagbladet Politiken i maj skrev, at Støjberg var blevet advaret af sine embedsmænd om, at det var ulovligt.

Men sagen blev ikke mere, snarere mindre, klar, efter at Støjberg første gang var i samråd 1. juni.

Under samrådet, der varede fem timer, lød Støjbergs forklaring nemlig, at det slet ikke var meningen, at Udlændingestyrelsen skulle adlyde pressemeddelelsen.

Den var ikke en instruks, men et udtryk for politikeren Støjbergs holdning. Dermed var der slet ikke administreret ulovligt, lod hun forstå.

Hun havde nemlig mundtligt givet besked om at foretage en individuel vurdering, som loven kræver.

- Derfor blev vi fanget lidt på det forkerte ben og måtte tilbage og undersøge, om der egentlig blev administreret lovligt. Det blev der ikke, forklarer Mattias Tesfaye, socialdemokratisk medlem af udvalget.

- Vi kommer i hvert fald ikke til at møde op med det udgangspunkt, at det, hun sagde på samrådet 1. juni, var sandt. Alt strider imod det.

- Jeg gider ikke lege det kispus. Der må være noget rimelighed i det. Al skriftlig dokumentation peger i retning af, at den udlægning, der var indtil 1. juni, var den sande.

Så spørgsmålet er altså ikke, om der blev administreret ulovligt. Men hvem der har ansvaret for det, opsummerer Tesfaye.

Heller ikke Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen er i tvivl om, at loven blev brudt.

- Jeg kan ikke huske at have oplevet en minister komme med så mange forklaringer, der stritter i så forskellige retninger. Hun svarer simpelthen sort, når vi stiller hende spørgsmål, siger Schmidt-Nielsen.

- Det er voldsomt vigtigt, at vi som borgere i et demokratisk land kan stole på, at regeringen regerer på baggrund af dansk lov, fastslår hun.

- Uanset om vi er røde eller blå, burde vi kunne stole på, at ministre ikke udsteder ordrer, som er ulovlige. Og at ministre taler sandt.

Inger Støjberg ønsker ikke at udtale sig før samrådet.