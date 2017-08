Oppositionen: Erhvervsudspil øger uligheden igen-igen

For anden dag i træk har regeringen fremlagt et milliarddyrt udspil, der især kommer de rige til gavn. Og samtidig løser det ikke virksomhedernes og iværksætternes udfordringer, lyder dommen fra oppositionen.

- Efter tirsdag at have præsenteret en historisk ulighedsskabende skattereform fortsætter regeringen med milliardgaver til aktionærerne, siger Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted:

- Endnu en "mer-vil-ha-mer-reform", der vil gøre forskellene i Danmark endnu større.

Regeringens kreativitet i retning af maskerede topskattelettelser er stor, mener SF-formand Pia Olsen Dyhr:

- Vækstplanen er først og fremmest en plan for vækst i forbruget for topskatteydere, som har masser af penge investeret i aktier.

Regeringen vil indføre en aktiesparekonto, der skal gøre det mere attraktivt for almindelige danskere at investere i aktier.

Det er positivt, mener Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk:

- Dog kan man være bekymret for, at modellen er skruet sådan sammen, at den primært kommer de mest velstående til gode og derved øger uligheden.

Regeringen vil også lempe beskatningen på aktieindkomst. I dag er skattesatsen på 27 procent indtil 52.900 kroner. Derefter skal man betale 42 procent af fortjenesten. Regeringen vil hæve grænsen til 100.000 kroner.

Men det vil øge uligheden, kritiserer oppositionspartierne.

- Det er i forvejen meget mærkeligt, at man betaler højere skat af hårdt arbejde end af arbejdsfrie indkomster fra spekulation og investeringer. Nu vil regeringen skrue op for den skævhed, siger Pelle Dragsted.

Socialdemokratiet har heller ikke mange rosende ord til overs for regeringens 12 milliarder dyre erhvervsudspil, som politisk ordfører Nicolai Wammen anser for at begunstige de mest velstillede og være uambitiøst.

Men han beder alligevel regeringen lægge op til brede forhandlinger:

- Det er afgørende for dansk erhvervsliv, at der er sikkerhed om de rammevilkår, som virksomheder i Danmark arbejder under.

- Vi kommer konstruktivt med flere løsninger, som erhvervslivet også selv efterspørger: Opkvalificering af flere ufaglærte og flere private investeringer i danske virksomheder.

Til gengæld vil De Radikales skatteordfører, Andreas Steenberg, gerne rose regeringen:

- Regeringens forslag om et investorfradrag og en aktiesparekonto vil gøre, at private penge nemmere kan komme i spil i nyopstartede og andre små virksomheder.

- Det er en super god idé, og det står faktisk allerede i vores politik, så vi er helt klar til at lave en aftale med regeringen om de ting, siger den radikale skatteordfører.