Opposition om prøvefejl: Vi risikerer at famle i blinde

Det er både uacceptabelt og alvorligt, at der er fejl i samtlige resultater for niveauet af fosfor og kvælstof i alle danske vandløb og søer i 15 måneder.

- Det er selvfølgelig uacceptabelt, at der er fejl i så stor en mængde prøver, siger Ida Auken, miljøordfører for De Radikale og tidligere miljøminister.

- Jeg forventer, at ministeren får rettet op på det hurtigst muligt, så man sikrer troværdigheden om hele den danske miljøindsats, siger hun.

Fejlene i vandprøverne skyldes en forældet metode, der er blevet brugt i hele 2016 og frem til april 2017, skriver Ingeniøren. Derfor er resultaterne for 15 måneder ubrugelige.

Virksomheden ALS Danmark i Humlebæk overtog opgaven med at analysere vandprøverne i januar sidste år. Her erkender man, at der er sket en fejl.

Metoden er nu ændret, men da vandprøver kun gemmes i to måneder, kan man ikke analysere prøverne på ny.

Miljøstyrelsen opdagede problemet i foråret i år ved en gennemgang af metoder og analyseresultater.

Maria Reumert Gjerding, Enhedslistens miljøordfører, kalder det dybt bekymrende og efterlyser handling fra ministeren.

Hun frygter, at politikerne bliver klædt dårligere på til at vurdere, hvordan man passer bedst på Danmarks miljø og natur.

- Det er et stort problem, fordi vi kommer til at famle i blinde. Det er ikke det eneste, man måler på, så vi må forsøge at stykke et billede sammen, men grundlaget for at vurdere forureningstilstanden i vores natur bliver mere usikker, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun henviser til, at landbrugspakken blev vedtaget sidste år. Den gav landmænd lov til at opdyrke randzoner ved vandløb og gøde mere, hvilket øger udledningen af kvælstof til søer, åer og bugter.

Det bliver nu sværere at vurdere effekten af, når der er et hul i databanken, mener Maria Reumert Gjerding.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen erkender, at der er et problem.

- Det er enormt utilfredsstillende, at det er lavet fejl i analyserne af kvælstof og fosfor fra det eksterne laboratorium. Ministeriet er i øjeblikket ved afklare, hvilke konsekvenser fejlen vil have, siger han i en skriftlig kommentar.