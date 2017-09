Opposition: Forligsbrud at slukke for internet til eksamen

Socialdemokratiet, De Radikale og SF ser ingen grund til at troppe op hos undervisningsminister Merete Riisager (LA) for at få en orientering om, at ministeren vil afskaffe adgangen til internet under eksamen.

Det vil være brud på gymnasieforliget, mener de. Og med mindre ministeren rent faktisk har tænkt sig at diskutere sin beslutning med forligskredsen, er der ingen grund til at mødes, mener partierne.

Det har de skrevet i en mail til ministeren onsdag, efter at ministeren i Berlingske har fortalt om sine planer om, at det ikke længere skal være tilladt at gå på nettet under eksamen.

Det oplyser De Radikales undervisningsordfører, Lotte Rod.

- Vi har lige diskuteret det med hinanden under forhandlingerne om den nye gymnasiereform, hvor vi var et bredt flertal i forligskredsen, som var enige om, at der skal være internetadgang til eksamen, siger Lotte Rod.

- Det er ret vigtigt, at man som politiker kan stole på, at de aftaler, vi laver med hinanden, holder.

- Jeg håber virkelig, at ministeren vil tænke sig om en ekstra gang, også af respekt for vores forligskreds, siger hun.

Politiske forlig er en helt central del af forhandlingskulturen på Christiansborg. Praksis er, at et forlig binder med mindre det opsiges op til et valg. Det er afgørende for tilliden mellem de forskellige partier.

Derfor er forligsbrud noget af det alvorligste, politikerne kan anklage hinanden for.

Spørgsmål: Hvad er konsekvensen, hvis ministeren alligevel holder fast i sin beslutning?

- Det har jeg faktisk ikke lyst til at spekulere i lige nu. Det vigtigste lige nu er at bede ministeren om at tænke over det her en gang til og holde fast i den respekt, der burde være omkring vores gymnasieforlig, siger Lotte Rod.

Riisager mener ifølge Berlingske, at der er åbnet en motorvej for snyd ved at indføre direkte adgang til internettet ved eksamen.

- Det er simpelthen alt for fristende for unge mennesker, for hvem det er helt naturligt at være på nettet, at sidde til eksamen og hente svar fra andre uden for eksamenslokale, siger hun til avisen.

Mødet onsdag eftermiddag har været planlagt længe. Meningen var, at partierne bag gymnasieforliget skulle diskutere straf for snyd. Men det bliver altså ikke til noget, med mindre ministeren kommer på andre tanker.