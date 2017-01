Oplysninger fra TDC førte til løsladelse af 51-årig

Informationer fra TDC fik i sidste øjeblik anklagemyndigheden til at opgive fængslingskrav i YouSee-sag.

- Den 51-årige blev anholdt torsdag og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 293 og 291. Her til formiddag har TDC Group henvendt sig med supplerende oplysninger, fortæller Jens Møller.

Det var supplerende oplysninger fra TDC Group, som fik Københavns Politi til at løslade en 51-årig mand i sag om et tv-nedbrud nytårsaften hos udbyderen YouSee. Det oplyser efterforskningsleder Jens Møller.

Paragrafferne, som han henviser til, dækker dels over en paragraf om forstyrrelse af offentlig infrastruktur - i dette tilfælde tv-signalet - og dels straffelovens hærværksparagraf.

- Oplysningerne har fået os til at vurdere, at der ikke er grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet, siger Jens Møller.

Tv-nedbruddet ramte over en million YouSee-kunder og betød, at mange gik glip af tv-transmissionen af dronningens nytårstale.

Torsdag fortalte TDC's koncernchef, Pernille Erenbjerg, at en intern undersøgelse viste, at nedbruddet var resultatet af en "bevidst skadelig handling". Derfor havde man politianmeldt sagen.

Hun fortalte desuden, at handlingen måtte være udført af en person med detaljeret viden om YouSees tv-platform og setup. På TV2 News talte hun om, at "selv om man låser sin hoveddør, så ville en person med nøgle stadig kunne låse sig ind".

Jens Møller ønsker over for Ritzau ikke at fortælle om den 51-åriges relation til YouSee eller TDC Group.

Kort efter anmeldelsen torsdag meldte politiet ud, at man havde anholdt en mand på 51 år. Fredag morgen lød meldingen, at den 51-årige skulle fremstilles i et grundlovsforhør.

Med andre ord mente anklagemyndigheden, at der var grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet. Men de oplysninger, som TDC leverede fredag formiddag, ændrede altså på den opfattelse.

Det kan efter alt at dømme betyde to ting. Enten har oplysningerne rokket ved mistankegrundlaget mod manden og altså handlet om mandens skyld eller uskyld.

Eller også har oplysningerne gjort, at manden på fri fod ikke ville kunne forstyrre politiets videre efterforskning.

Hos Anklagemyndigheden har advokaturchef Dorit Borgaard over for Ritzau afvist at kommentere, hvad oplysningerne har rokket ved.

Ifølge Jens Møller fortsætter efterforskningen af den 51-åriges rolle indtil videre.

- Den pågældende er stadigvæk sigtet, og efterforskningen pågår stadigvæk. Vi har en masse tekniske ting, som vi skal have undersøgt, lyder det fra efterforskningslederen.

Jens Møller fortæller, at det blandt andet drejer sig om forskellige effekter, der er blevet fundet under ransagning hos manden.

TDC Group oplyser, at virksomheden i videst muligt omfang bistår politiet med opklaringen af sagen om det omfattende tv-nedbrud nytårsaften.

Men derudover ønsker TDC Group, der ejer tv-leverandøren YouSee, ikke at kommentere sagen.