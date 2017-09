Op til hver femte folkeskole bryder lov om mobning

Selv om det siden 2009 har været et lovkrav, at folkeskoler skal have en antimobbestrategi, er det langtfra alle skoler, der lever op til loven.

78 procent af skolerne svarer, at de har en antimobbestrategi, mens 13 procent oplyser, at skolen ikke har en sådan. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag.

På otte procent af de skoler, der har svaret, er skolelederen og skolebestyrelsen uenige, om hvorvidt man har en antimobbestrategi. En procent af skolerne ved ikke, om de har strategi.

- Det er ikke godt nok, siger DCUM's direktør, Jannie Moon Lindskov.

- Alt for mange børn oplever mobning, og hvis man ikke har en antimobbestrategi, mangler der fokus på trivslen, som hænger nøje sammen med elevernes potentiale for læring.

I Børnerådet er formand Per Larsen skuffet.

- Det er barokt og går ud over børnene. Risikoen er, at lærerne ikke er klædt på til at håndtere de problemstillinger, som børnene havner i, og det kan gå ud over deres trivsel, siger han.

Red Barnet gennemførte for to år siden en undersøgelse, der viste, at 57 procent af skolerne havde en antimobbestrategi. Kirsten Lund Larsen, national chef i Red Barnet, glæder sig over, at udviklingen går i den rigtige retning.

- Men det er absolut ikke tilfredsstillende, at så mange ikke har styr på deres antimobbestrategi, siger hun og kalder det sløseri, at skolerne ikke lever op til kravene i lovgivningen.