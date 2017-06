Op mod 100 anholdelser i østjysk bandemiljø

Den københavnske bande Loyal To Familia (LTF) har tilsyneladende ambitioner om at etablere sig i Aarhus, og det har i løbet af den seneste uge fået Østjyllands Politi til at slå hårdt ned på byens bandemiljø.

På godt en uge har politiet foretaget op mod 100 anholdelser i bandemiljøet, og indsatsen synes i særlig grad rettet mod LTF. Stort set alle de anholdte er efterfølgende blevet løsladt igen.

Politiets indsats blev for alvor tydelig fredag i sidste uge, da ikke færre en 70 personer med tilknytning til bandemiljøet i det vestlige Aarhus blev anholdt.

De første anholdelser blev foretaget klokken 18.15 i bebyggelsen Bispehaven, hvor fem medlemmer af LTF blev anholdt.

- Vi ved, at de er på vej hertil, og derfor besluttede vi at udvise rettidig omhu og følge dem tæt for at undgå sammenstød med andre bander, sagde politiinspektør Brian Voss Olsen i forbindelse med anholdelserne.

Halvanden time senere blev flere end 60 personer anholdt i Gellerup, hovedsageligt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Kun en enkelt af de 70 anholdte blev fremstillet i grundlovsforhør og fængslet for besiddelse af en større mængde narkotika.

Byens borgmester, Jacob Bundsgaard (S), var hurtigt ude og bakke op om politiets indsats:

- Det sender et klart signal til de bandemedlemmer, som kommer hertil for at skabe uro, at de ikke er velkomne, lød det i en skriftlig udtalelse dagen efter masseanholdelserne.

Mandag slog politiet så til igen og anholdt syv personer i det vestlige Aarhus. Én formodes at være tilknyttet LTF, mens de øvrige seks hører til andre grupperinger i området.

Nogle af de anholdte var iført skudsikre veste, og fem af dem havde diverse slag- og stikvåben på sig.

Den foreløbigt sidste aktion mod banderne fandt sted lørdag, da politiet anholdt en halv snes personer med "en eller anden form for" tilknytning til LTF på Peter Fabers Vej i Aarhus Vest.

I kølvandet på anholdelserne foretog politiet ransagninger på en række adresser i Østjylland, og flere personer blev sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Alle anholdte er søndag formiddag løsladt igen.