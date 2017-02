Regeringen vil onsdag give sit bud på, hvordan et nyt milliarddyrt boligskattesystem skal finansieres. Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under tirsdagens spørgetime i folketingssalen.

Onsdag løfter Løkke sløret for ny boligskatregning

Regeringen er klar til at komme med sit bud på, hvor milliarderne til et nyt boligskattesystem skal findes.

Hun vil gerne vide, hvornår regeringen har tænkt sig at give et bud på, hvad der skal finansiere det milliarddyre nye system.

Det går trægt med forhandlingerne om et nyt boligskattesystem, lyder kritikken fra S-formand Mette Frederiksen under Folketingets spørgetime tirsdag.

Det vil ske onsdag, lyder statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) korte svar i folketingssalen.

Partierne er indkaldt til næste forhandlingsmøde om boligskattesystemet torsdag i Finansministeriet. Og her vil de altså forinden have fået regeringens bud på en finansiering.

Den seneste tid har flere bud været diskuteret, blandt andet at pille ved rentefradraget. Et forslag, som Socialdemokratiet har nægtet at forholde sig til, før VLAK-regeringen har fremsat sit udspil.

Men både Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale er åbne for at se på rentefradraget for at finde penge til lavere boligskat og nye ejendomsvurderinger.

Hvem eller hvad, der skal finansiere det nye system, vil Lars Løkke Rasmussen ikke svare på i folketingssalen.

Socialdemokratiet kaldte det seneste forhandlingsmøde i Finansministeriet for "organiseret spild af tid".

Under spørgetimen opfordrer Mette Frederiksen endnu engang til "en bred politisk aftale, der kan skabe tryghed for boligejerne".

Løkke sigter også mod en bred aftale, forsikrer han - "forhåbentlig i løbet af de næste par uger".

Mens Socialdemokratiet sammen med de øvrige partier i forhandlingerne afventer regeringens bud på en finansiering, venter regeringen på konkrete forslag til fremtidens boligskat fra partierne rundt om bordet.

Regeringen har foreslået, at alle boligejere skal betale 0,6 procent i ejendomsværdiskat - uanset boligens værdi. En såkaldt flad boligskat.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil holde fast i et "knæk". Det betyder, at borgere med de dyreste boliger betaler en højere procentsats og dermed mere i skat.

Men de har ikke lagt sig fast på, hvor knækket skal ligge. Begge partier mener dog, at det skal være højere end de nuværende tre millioner kroner.

Det vurderes, at regeringens forslag til et nyt boligskattesystem vil koste 32 milliarder kroner frem mod 2025.