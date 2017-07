Onsdag bliver lyspunktet i ustadig dansk sommeruge

Han hæfter sig ved, at der er et højtryk på vej mod Danmark.

- Mandag får vi kun 17-20 grader, men allerede når vi kommer til tirsdag, er vi tættere på højtrykket. Så der stiger varmen lige en tand, siger Frank Nielsen.

Onsdag bliver ugens ubestridte højdepunkt, hvis man er til varme. Her får vi formentligt den første regulære sommerdag i juli. DMI definerer en sommerdag som en dag med temperaturer over 25 grader.

- Onsdag bliver præget af solskin og svage vinde fra sydøst. Temperaturen vil de fleste steder ligge mellem 23-25 grader. Det bliver nok lidt varmere i Sønderjylland og Vestjylland. Men vi forventer en sommerdag onsdag, siger han.

De solbadende danskere skal dog ikke forvente, at solskinnet varer ved. Allerede torsdag er sommervejret på retur.

- Det er desværre ikke noget, der vil bide sig fast. Der kommer allerede en del regn natten til torsdag. Der vil også komme tordenbyger sydfra. Så det bliver regn og skyer fra starten af torsdag, siger meteorologen.

Fredag ser lige nu også regnfuld ud. Frank Nielsen understreger dog, at sommervejret er særdeles svært at forudsige for ham og resten af DMI i år.

Derfor skal man på nuværende tidspunkt tage vejrudsigten i ugens slutning med et gran salt.

- Det er ikke unormalt, at vejret kan være svært at forudsige nogle dage frem, men det har alligevel været en svær sommerperiode for os at forudsige, siger han.

Han peger på de ekstraordinært varme temperaturer i Sydeuropa som en mulig årsag.

- Kontrasterne mellem vores beskedne sommertemperaturer og det særdeles varme vejr i Sydeuropa betyder, at det kan være svært at forudsige vejret, siger han.