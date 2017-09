Onkel ville forhindre terrortiltalt i at drage til Syrien

Mandens onkel forsøgte at bremse ham ved at troppe op på bopælen og inddrage hans rejsetaske.

Familien til den 26-årige mand, der er tiltalt for at lade sig hverve som kriger for Islamisk Stat, var bekymret for, at han skulle drage til Syrien.

Det fortæller onklen, der fredag eftermiddag afgiver forklaring i Retten i Aarhus.

- Jeg var nervøs for, om han kunne finde på at tage til Syrien. Der er mange, der forsøger at lokke unge til at tage dertil, fortæller han.

Det var den tiltaltes lillesøster, der havde alarmeret onklen, da forældrene var på rejse i Tunesien.

Den tiltalte, der er født og opvokset i Danmark, indfandt sig senere hos onklen og krævede sin rejsetaske udleveret.

- Han sagde, at han skulle på ferie i Tyrkiet i 14 dage, og så fik han sin rygsæk igen, fortæller onklen.

Men den 26-årige nøjedes ikke med at tage til Tyrkiet.

Han fik hjælp af den nu terrordømte dansk-tyrker Enes Cifti til at krydse grænsen fra Tyrkiet til Syrien.

Formålet var ifølge den tiltalte ikke at tilslutte sig Islamisk Stat.

Det var derimod at hjælpe den nødlidende syriske befolkning, blandt andet ved at uddele noget medbragt tøj.

Men sådan gik det ikke. Han endte i en militær træningslejr, angiveligt drevet af Islamisk Stat i udkanten af den sønderbombede syriske by Aleppo.

Her stod den på intensiv våbentræning, hård motion, religiøs bøn og stort set ingen søvn eller mad. Efter to dage fik han nok og ville væk.

- Jeg gad sgu da ikke blive der, jeg kunne godt se, at de ville sende os i krig. Det havde ikke noget med nødhjælp at gøre. Jeg er sgu da ikke dum, har han forklaret.

For at gøre sig uønsket nikkede han helt umotiveret en af de andre i lejren en skalle.

Det virkede tilsyneladende. Han fik lov at forlade lejren og kom efter få dage tilbage til Tyrkiet.

Selv om han betegner sig selv som ikke-praktiserende muslim, tegner nogle udtalelser i en Facebookchat et anderledes billede af manden.

Her skriver han om "vantro danskere", og om at et "sort flag" (Islamisk Stats symbol, red.) "skal komme fra Afghanistan".

- Når den islamiske stat er oprettet, spreder det sig over hele verden, lyder det i korrespondancen.

Onklen afviser dog, at hans nevø er en religiøs fundamentalist:

- Han ryger hash, fester hver weekend og faster ikke i fastemåneden. Sådan gør man ikke, hvis man skal være muslim og med i Islamisk Stat.

Der ventes dom i sagen senere på måneden.