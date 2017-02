Omstridt stof stemples af EU som farligt for mennesker

Ftalater bruges til at blødgøre plastmaterialer. De kan findes i ting, de fleste bruger i hverdagen som eksempelvis sko, dækservietter og i haveslangen.

Det drejer sig om ftalaterne DEHP, DBP, DIBP og BBP. Ftalaterne er blandt andet skadelige for mænd og kvinders forplantningsevne.

Stofferne er endnu ikke forbudt i produkter i EU. Men ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er afgørelsen et stort og positivt skridt på vejen.

- Det kan gøre det sværere for europæiske producenter at få godkendt brugen af ftalaterne i deres produkter. Men det er ikke nok, for mange af vores varer kommer fra lande uden for EU, siger han.

At EU i dag har stemplet stofferne hormonforstyrrende for mennesker vil øge beskyttelsen af forbrugere i Europa, mener han.

Nu må produkter nemlig højest indeholde 0,1 procent af de risikable stoffer, hvor det før var 0,3 procent.

EU's dom over stofferne er et skridt i den helt rigtige retning, siger Claus Jørgensen, der er projektchef for Forbrugerrådet Tænk Kemi.

- Det er en rigtig stor sejr, som vi er meget glade for.

- Det er en anerkendelse af, at de her stoffer skal forbydes. Sidste skridt er nu, at vi skal have dem ud af forbrugerprodukter, siger han.

Produkter med de risikable stoffer kommer dog stadig ind i EU. Det kan ske, når der importeres varer fra lande, hvor lovgivningen tillader stofferne.

Og det skal der ifølge Claus Jørgensen sættes en stopper for.

- Det er vigtigt, at vi får en lovgivning, som siger, at stofferne også er forbudt i importerede varer.