Omstridt regnemodel skal til serviceeftersyn

Finansministeriet vil sikre, at den nyeste forskning kommer med, når økonomerne regner på fremtiden.

Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet sætter gang i en revision af den økonomiske model Adam, der bruges til at forudsige, hvordan økonomien vil udvikle sig.

- Den forskning og erfaring skal vi selvfølgelig trække på.

Adam-modellen er en matematisk beskrivelse af, hvordan den danske økonomi fungerer. Modellen bliver brugt til at forudsige, hvordan politiske beslutninger påvirker økonomien.

Men modellen har fået kritik for blandt andet at overvurdere, hvor hurtigt en øget arbejdsstyrke omsættes i, at folk rent faktisk får job.

Blandt andre tidligere finansminister Mogens Lykketoft (S) har kritiseret regnemetoderne. Finansministeriet har for meget fokus på at øge arbejdsudbuddet, sagde han i et interview med Politiken i august.

Den revision, Finansministeriet lægger op til, er dog langt fra vidtgående nok, mener en anden af kritikerne, Alternativets finansordfører, Josephine Fock.

- Det er langt fra godt nok, at Finansministeriet fortsat lægger op til at udelade sociale og miljømæssige konsekvenser fra modellerne, skriver hun i en kommentar.