Omstridt regel om aktindsigt bruges mest i tunge ministerier

Det viser en redegørelse fra Justitsministeriet om offentlighedsloven.

I de ministerier, som er repræsenteret i de faste regeringsudvalg, har reglen været anvendt i 10 til 20 procent af sagerne, viser redegørelsen. Det er blandt andet Statsministeriet og Udenrigsministeriet, der sidder i udvalgene.

Redegørelsen viser desuden, at reglen oftere bruges i departementerne end i de underliggende myndigheder.

Reglen giver mulighed for, at ministerierne kan blokere for offentlighedens indsigt i dokumenter, der udveksles på et tidspunkt, hvor det har betydning for embedsværkets rådgivning af en minister.

Det vurderes i redegørelsen, at det ikke er overraskende, at reglen bruges mest i de tunge ministerier. De ministerier, der har brugt loven mest, har også flest af den type dokumenter, der er omfattet af bestemmelsen.

Offentlige myndigheder skal dog overveje, om pressen kan få aktindsigt efter princippet om såkaldt meroffentlighed.

Meroffentlighed er princippet, der giver ministerierne mulighed for at lægge informationer frem på trods af paragraffen om ministerbetjening.

Her peger redegørelsen dog på, at der er stor forskel på, hvor ofte myndighederne har givet indsigt efter princippet om meroffentlighed.

Reglen er hos de fleste myndigheder anvendt i 20 til 30 procent af sagerne fra 2014 til 2016. Nogle steder bruges den dog i over halvdelen af sagerne, mens den i andre bruges i under ti procent af sagerne.

Hos flere myndigheder ses der en tendens til, at der oftere er givet meraktindsigt i 2016 end i 2014.

Redegørelsen kommer, i forlængelse af at Folketingets Ombudsmand i marts i år afgav sin redegørelse om offentlighedsloven.

I oktober sidste år konkluderede ombudsmanden i en undersøgelse, at reglen om ministerbetjening har betydet, at adgangen til aktindsigt er blevet væsentligt indskrænket.

Der tages i redegørelsen ikke stilling til, om offentlighedsloven skal ændres. Der er dog politiske forhandlinger i gang om en ændring af offentlighedsloven.